عمرو واكد وخالد أبوالنجا يطعنان على شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تقدم المحامي مالك عدلي بصفته وكيلا عن الفنان عمرو واكد، بالاشتراك مع زياد العليمي المحامي بصفته وكيلا عن الفنان خالد أبو النجا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار نقيب المهن التمثيلية بشطب عضوية موكليهما من نقابة المهن التمثيلية.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم ٥٢٥٣٨ لسنة ٧٣ قضائية شق عاجل. ومن المقرر تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية قضاء إداري.

في مارس الماضي قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، شطب عضوية كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا، وذلك "لتآمرهما ضد الوطن، واعتبارهما خائنين لمصر ولشعبها بعد التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة"، حسب بيان صادر عن النقابة.

وقالت النقابة في بيانها: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن والشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قرارتها السيادية لتحريكها فى اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".