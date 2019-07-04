أخبار مصر | الآثار: فتح المواقع والمتاحف الأثرية للأفارقة بنفس أسعار دخول المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: فتح المواقع والمتاحف الأثرية للأفارقة بنفس أسعار دخول المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار، أن المواقع الأثرية والمتاحف سيتم فتحها للإخوة الأفارقة بنفس أسعار دخول المصريين خلال عام 2019، موضحة أن ذلك جاء بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن مصر ترحب بكل جيرانها في أفريقيا وتود أن تعبر عن قوة علاقتها بهم من خلال هذا الاحتفال بمحكي القلعة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل البطولة الأفريقية المقامة بمحكي قلعة صلاح الدين، تحت إشراف وزارتي الآثار والشباب والرياضة، بحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي وسفراء إفريقيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورؤساء تحرير الصحف.