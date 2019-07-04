أخبار مصر | انطلاق احتفالية "الآثار" و"الرياضة" بالبطولة الأفريقية بمحكى قلعة صلاح الدين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق احتفالية "الآثار" و"الرياضة" بالبطولة الأفريقية بمحكى قلعة صلاح الدين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل احتفالية بطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة وذلك في محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ودعت وزارة الآثار ضيوف مصر من وفود الدول الأفريقية للحفل في أحد أقدم وأعرق المواقع الأثرية الإسلامية المصرية، وهي قلعة الناصر صلاح الدين في تل المقطم.

Advertisements

وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وممثلين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأنين الرياضي والثقافي.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض لانجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تجهز ست استادات على مستو عالمي، ثم كلمة الدكتور خالد العناني وزير الآثار باللغتين العربية والفرنسية، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي باللغتين العربية والإنجليزية.

وتلى ذلك فقرة عزف منفرد على آلة الكمان للعازف عزمي محدي والتي قدم خلالها أشهر المعزوفات المصرية والأفريقية.