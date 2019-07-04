أخبار مصر | عاجل.. الآثار تدعو لاجتماع طارئ لاسترداد رأس تمثال لعنخ آمون من لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الآثار تدعو لاجتماع طارئ لاسترداد رأس تمثال لعنخ آمون من لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اللجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد شكل طارئ أول الأسبوع القادم برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة.
وذلك لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي ٣ و ٤ يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن و الإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية أبرزها رأس تمثال للملك توت عنخ آمون.
وأعلنت وزارة الآثار وأجهزة الدولة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتي منذ عشرات السنين
وستستكمل مصر سياستها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من ١٥ دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.