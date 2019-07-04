أخبار مصر | وفاة شقيق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة شقيق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى اليوم الخميس، القبطان يحيي محمد حسين مميش، شقيق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل غدًا الجمعة داخل مسجد محمد كريم بمقر القوات البحرية في منطقة رأس التين بالإسكندرية، على أن يقام العزاء بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 8 يوليو بمسجد النصر للقوات المسلحة وعزاء آخر بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمسجد المشير طنطاوي.