مصر | "هواء التكييف السبب".. كواليس حريق الدور العاشر بفندق بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هواء التكييف السبب".. كواليس حريق الدور العاشر بفندق بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية لموقع اندلاع النيران بفندق شهير بمنطقة المهندسين، أن الحريق شب بغرفة بالفندق بالطابق العاشر، بداخلها أسلاك خاصة بوحدة الكهرباء بالفندق، موضحة بأن هواء التكييف الساخن تسبب في سخونة الأسلاك الكهربائية وانصهارها، واندلاع النيران، بالطابق.

كما تبين أن الطابق الـ 11 كان به غرفة التكييف، موجهة أسلاك كهربائية للطابق الـ10، وتمكنت القوات من تهوية الغرفة قبل وصول النيران إليها.

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كانت نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب بفندق شهير بمنطقة المهندسين، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بوحدة التكييف بالطابق العاشر بالفندق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لموقع نشوب حريق بفندق شهير بمنطقة المهندسين، للمساعدة في محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة باندلاع النيران بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكي، كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة برئاسة الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.