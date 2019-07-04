شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تدعو إلى وضع ملف السياحة على أجندة دافوس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم الخميس، في حضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ، وذلك في ختام زيارة الوزيرة لسويسرا للمشاركة في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان «تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من أجل التنمية لتحقيق أجندة ٢٠٣٠» «Tourism financing for the 2030 Agenda»، في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة «المعونة من أجل التجارة» لعام 2019 التي تعقدها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفتـرة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا.

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات، منها أجندة منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2020، وأهمية وضع قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع السياحة في مصر بصفة خاصة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لهذا المنتدى، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام المقبل ٢٠٢٠

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كما تمت مناقشة مشاركة الوزيرة في منتدى «أثر أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي» والذي سيعقد خلال اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي في نيويورك، سبتمبر المقبل، وتم بحث مجالات التعاون الأخرى مع منتدى الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن انتهاء المنتدى من بروتوكول مبادرة «تمكين المرأة في السياحة»، والذي بدأ مناقشته خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن وزيرة السياحة قد شاركت في منتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في البحر الميت بالأردن، إبريل الماضي، تحت عنوان «نحو نظام جديد للتعاون» كرئيس مشارك Co-Chair، في عدة جلسات نقاشية، منها «المرأة في العالم الجديد للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التغلب على خطوط الصدع»، كما شاركت في منتدى الاقتصاد العالمي السنوي الذي عقد في داڤوس يناير الماضي، كما أن منتدى الاقتصاد العالمي في 2014 قد اختار الدكتورة رانيا المشاط كإحدى القيادات الدولية الشابة Young Global Leader.

وفيما يتعلق بوضع قطاع السياحة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، ووضعه بشكل أشمل في الأوراق البحثية والعملية للمنتدى، أكدت الوزيرة على أهمية السياحة في اقتصاديات الدول، مشيرة إلى أن حركة السياحة العالمية في عام ٢٠١٨ ساهمت بـ ٨.٨ تريليون دولار أمريكى، أي ما يعادل ١٠% من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل، بما يعادل ١/١٠ من إجمالي فرص العمل، كما ارتفع عدد السائحين على مستوى العالم بنسبة ٦%.