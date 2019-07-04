شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مكرم جاد الكريم مصور «حرب أكتوبر» و«اغتيال السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين فى نقابة الصحفيين، أمس، وفاة المصور الذى وثّق بكاميراته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، المصور الصحفى مكرم جاد الكريم، عن عمر يناهز 80 عامًا، فى دار الرعاية الملحقة بكنيسة السيدة العذراء فى منطقة الزيتون، ويُقام القداس على روحه فى الواحدة ظهر اليوم، بكنيسة السيدة العذراء.

ونعى مجدى إبراهيم، نائب رئيس شعبة المصورين، «جاد الكريم»، قائلًا: «رحل أحد أعلام التصوير، وأول مصرى يحصل على جائزة (وورلد برس فوتو)، وهى كبرى جوائز التصوير، عن صوره فى (حادث المنصة، اغتيال السادات)، كما أنه صاحب أهم صور فى توثيق حروب اليمن والاستنزاف و6 أكتوبر وتشاد والخليج».

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وأوضح أن الراحل خاض العديد من المغامرات، وله الكثير من الحكايات الملهمة للمصورين، لافتًا إلى أنه كان مريضًا فى آخر أيامه، وكرّمته «الشعبة» فى نقابة الصحفيين، باعتباره أحد رواد التصوير فى مصر، حيث تُوفى بعد صراع طويل مع المرض.

وُلد «جاد الكريم» فى 28 نوفمبر 1939، وحصل على دبلوم تصوير من معهد ليوناردو دافنشى للفنون الجميلة والعمارة، ليعمل مصورًا عسكريًا فى القوات المسلحة عامى 1962 و1963، ثم انتقل إلى العمل بدار «أخبار اليوم» منذ عام 1965، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به بعد تصويره لحظة اغتيال السادات فى حادث المنصة، وكرّمه العديد من الجهات العالمية.

وحصد «جاد الكريم» الكثير من الجوائز، منها: «وورلد برس فوتو» عن صوره لاغتيال السادات، وجائزتان من نقابة الصحفيين 1987 و1988، وجائزة التفوق الصحفى من «الصحفيين» عام 1981، وجائزة أحسن صور صحفية فى حرب البوسنة 1986 من القوات المسلحة، وجائزة القوات المسلحة لأفضل صور صحفية عام 1993، كما فاز بـ4 جوائز عالمية من هولندا، وجائزة من النادى الصحفى الأمريكى فيما وراء البحار.

واختارته مجلة «بارى ماتش» كأحد أهم 10 مصورين فى القرن العشرين، كما حصل على جائزة أفضل صورة للعام من هولندا، والتى تُعتبر «نوبل التصوير»، عن حادث المنصة.