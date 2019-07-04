شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف طرح أراضى الاستثمار الصناعى وفق «الخريطة الإلكترونية» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم استئناف طرح وتخصيص أراضى النشاط الصناعى وفقا للآليات الجديدة خلال شهر تقريباً مع بدء تفعيل الخريطة الإلكترونية.

وقال غازى فى تصريحات، أمس، إن الخريطة الإلكترونية للأراضى آلية جديدة تضمن طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين بأعلى درجات الشفافية والسرعة، وسيبدأ التشغيل التجريبى لهذه المنظومة من خلال طرح ١٠٠٠ قطعة أرض من الشواغر فى المحافظات المختلفة.

وتعتمد فكرة الخريطة على الإعلان عن كافة الأراضى المطروحة للمستثمر إلكترونياً وفقا للنشاط والمساحة والأوراق المطلوبة، ويقوم المستثمر بالتقديم إلكترونياً على أن يدرس فريق فنى الملف من الناحيتين الفنية والاقتصادية ويفوز بقطعة الأرض صاحب العرض الحاصل على أعلى تقييم وذلك فى حال تقدم أكثر من مستثمر.

وأضاف غازى أن الآلية الحديثة تسمح بخفض زمن التخصيص منذ بداية التقدم بالعرض وإبداء الرأى إلى 90 يوماً بحد أقصى مقابل متوسط ١١٠ أيام حالياً، مشيراً إلى أن الهيئة تخطط بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح ما يقرب من ١٠ ملايين متر مربع للنشاط الصناعى خلال العام المالى الحالى وذلك وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

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وتابع أنه سيتم طرح ٥ ملايين متر مربع فى نهاية ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أعطى توجيهات شديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية المسؤولة عن ترفيق الأراضى لتنفيذ أكبر عملية ترفيق لأراضى الاستثمار الصناعى على مساحة ٢٥ مليون متر مربع لطرحها على المستثمرين الصناعيين متوقعاً انتهاء الترفيق الكامل لهذه المساحات فى نهاية عام ٢٠٢٠.

وتنقسم مساحة الـ25 مليون متر مربع إلى ٢ مليون متر فى المنطقة الصناعية فى مدينة 6 أكتوبر و٦ ملايين متر فى مدينة السادات و٣ ملايين فى مدينة برج العرب و٤ ملايين فى مدينة العلمين الجديدة و٤ ملايين فى مدينة بنى سويف و٣ ملايين فى مدينة العاشر من رمضان.

وتابع «غازى» أن جهات الولاية هى المختصة بتحدد سعر الأرض وفقاً لتكلفة الترفيق وأنه لا يوجد اتجاه لدعم سعر بيع الأرض، خصوصاً أن الحكومة كانت أقرت مؤخراً قراراً بخفض أسعار الفائدة على أقساط ثمن أراضى النشاط الصناعى لتكون 7% مقابل ٢٠٪ سابقاً وهو ما لاقى قبولاً واسعاً لدى المستثمرين.

أكد رئيس التنمية الصناعية، فيما يتعلق بخطة المجمعات الصناعية الجاهزة، أنه سيتم تسليم ١٠ مجمعات بنهاية العام الجارى و٣ مجمعات أخرى بحلول إبريل ٢٠٢٠، نظراً لوجود عيوب فنية فى الأرض تتطلب استبدالها بأرض جديدة فى مجمع كفر الدوار حيث تم نقله إلى حوش عيسى، بالإضافة إلى مجمعين فى الفيوم تم نقلهما إلى مدينة الفيوم الجديدة، لافتاً إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من ٤ مليارات جنيه على خطة تطوير المجمعات الصناعية العام الماضى.

وأوضح غازى أنه تم الانتهاء من مراجعة وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم عرضها على مجلس النواب قريباً.