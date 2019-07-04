شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل مصرية حول التنمية والأمن فى اجتماع مجلس الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى سامح شكرى، وزير الخارجية، كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، أمس، استهلها بتوجيه الشكر لوزراء الخارجية والمالية أعضاء الاتحاد على إسهاماتهم وجهودهم الحثيثة لدفع العمل الإفريقى المشترك، معربًا عن خالص تقديره لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقيه، وأعضاء المفوضية على جهودهم الكبيرة واضطلاعهم بتنفيذ تكليفات الدول الأعضاء وتقديم المشورة لهم. ووجّه شكرى، فى كلمته 5 رسائل رئيسية، أولها أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الـ 8 فى القارة، على أسس من التكامل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية فى العمل المشترك، من أجل الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمى والقارى.

وأشار إلى أن التنسيق يهدف إلى تحقيق الرؤية الإصلاحية للعمل المشترك من خلال تركيز القمم الإفريقية على الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بالاندماج القارى ومسائل السلم والأمن وتمثيل القارة على الساحة الدولية، بينما تتولى التجمعات الاقتصادية الإقليمية تنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمى.

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وشدد شكرى، فى رسالته الثانية، على أن الدول الإفريقية سوف تحتفل بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها مشروعًا رائدًا بكل ما يحمله من طموحات وتحديات، وما يفتحه من آفاق جديدة للتكامل والتنمية فى ربوع القارة، وبالتالى لا خيار أمام دول القارة سوى تحرير التجارة إذا أرادت تحقيق نقلة نوعية فى معدلات التنمية.

وتعلقت الرسالة الثالثة بأولوية تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات حتى تتمكن القارة من جنى ثمار تحرير التجارة، وأشار شكرى إلى أنه لم يعد مقبولًا غياب خطوط الطيران المباشرة بين بعض دول القارة، فضلًا عن أن تكون تكلفة نقل البضائع داخل القارة الأعلى عالميًا، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية من أجل تطوير التكامل بين دول القارة، والاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة.

وتضمّنت الرسالة الرابعة، التأكيد على أهمية دعم السلم والأمن فى القارة من خلال مبادرة «إسكات البنادق»، موجهًا رسالة واضحة لكل الأطراف المتناحرة فى مختلف الدول بضرورة وقف الاقتتال وسفك الدماء، داعيًا، فى الرسالة الخامسة، إلى إكمال مسيرة التنمية والبناء، وتجنب ما يرتبط بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم والأمن من انتشار ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر. وأشار شكرى إلى وجود عدد من الموضوعات التى تتناولها أجندة الاجتماعات على قدر كبير من الأهمية مثل اعتماد الهيكل الجديد للاتحاد الإفريقى، واعتماد ميزانية عام 2020، ومساهمات الدول الأعضاء فى صندوق السلام، داعيًا إلى مواصلة العمل الدؤوب والتقدم للأمام سويًا.