شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توافق على استيراد الثوم المصري الطازج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التمثيل التجاري في سان باولو أن وزارة الزراعة البرازيلية وافقت على استيراد الثوم المصري الطازج اعتبارا من ١٤ يونيو ٢٠١٩ مع الالتزام بالاشتراطات الصحية البرازيلية التي تطلب أن يصاحب الشحنات المصدرة شهادة صحة نباتية صادرة عن الحجر الزراعي المصري، وأن تكون الشحنات خالية من الآفات الحجرية.

يأتي ذلك تتويجا للجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري في سان باولو على مدار ١٠ سنوات حين بدأت المفاوضات الخاصة بتسجيل الثوم المصري لدى وزارة الزراعة البرازيلية في عام ٢٠٠٩.

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هذا وتنتج البرازيل الثوم الأبيض والأحمر وإن كان الإنتاج المحلى لا يكفي ويتم سد الفجوة الاستهلاكية من خلال الاستيراد من الدول المجاورة ومن الصين، ويعد الثوم أحد المكونات الرئيسية للمطبخ البرازيلي ويدخل في تحضير أغلب المأكولات الرئيسية.

وعلى جانب آخر، تجري الآن مفاوضات مع الجانب البرازيلي لتسجيل العنب للسماح له بالنفاذ إلى السوق البرازيلية، حيث تقدمت السلطات المختصة بوزارة الزراعة بملف فني متكامل عن محصول العنب المصري إلى وزارة الزراعة البرازيلية في يناير ٢٠١٧، ومن المنتظر أن تنتهي المفاوضات حول هذا الملف قريبا.

ومن المتوقع أن يحتل الثوم المصري حصة جيدة في السوق البرازيلية في ضوء المزايا السعرية التي قد يتميز بها الثوم المصري في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارا من ١/٩/ ٢٠١٧.