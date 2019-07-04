شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربي يستضيف المتضررين من حريق سوق العتبة لبحث كيفية مساندتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، اليوم الخميس، عددًا كبيرًا من المتضررين من حريق سوق الخضار بالعتبة لبحث سبل مساندتهم بعد الحريق الذي نشب بالسوق فجر الخميس الماضي.

وطالب المهندس إبراهيم العربي المتضررين بسرعة وضرورة التعاون مع اللجنة المُشكّلة لهذا الشأن فيما يتعلق بكل البيانات عن المتضررين الفعليين وحجم الخسائر من خلال تقرير شامل به كل التفاصيل حتى يكون العمل على أسس صحيحة يستفيد منها المتضرر.

وأكد «العربي» أن غرفة القاهرة سباقة في التواصل السريع مع الشارع التجاري في حال وجود مشاكل وأي موضوعات تهم الصناعة والتجارة وتفاعلت بشكل سريع حين نشب الحريق بسوق العتبة بتشكيل لجنة عاجلة، برئاسة خالد مصطفى، الأمين العام، رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، للنزول إلى السوق في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم الذي نشب به الحريق وتتابع عملية الحصر منذ مراحله المبدئية.

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وأشار إلى أن غرفة القاهرة تسعى للحفاظ على تُجارها وصُناعها بتقديم خدمات مهمة، مثل توقيع أكبر وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار مع شركة مصر للتأمين مؤخرًا ومشروع الرعاية الصحية الذي يستفيد منه منتسبو الغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع 2019، وغيرها من الخدمات المهمة لإفادة تجار العاصمة.

وأشاد الحضور من متضرري الحريق بسرعة استجابة وتدخل المهندس إبراهيم العربي وحسن شعوره بالأزمة التي لحقت بهم واستقبالهم في مقر الغرفة ووضع حلول لخروجهم من الأزمة، واصفين ذلك بأنه ليس بغريب عليه كرئيس غرفة القاهرة وراعي التجارة، ليس في القاهرة فقط بل على مستوى الجمهورية .

وقال الحضور، إن إبراهيم العربي يرث الأصول والمبادئ في التعامل مع التجار عن والده الحاج محمود العربي الذي يرعى التاجر الصغير قبل الكبير، وهذا معروف عنه، مشيرين إلى أن لقاء المهندس إبراهيم العربي بهم فتح آفاقًا جديدة للتعامل مع الغرفة من خلاله، خاصة بعد شعوره وتفاعله مع أزمتهم.

ومن جانبه، قال خالد مصطفى، رئيس اللجنة، إن عمليات الحصر لا تزال مستمرة وفى مراحلها النهائية وإن هناك تنسيقًا مع محافظة القاهرة وممثلين للمتضررين من الحريق لإتمام عملية الحصر بالشكل المناسب، بما يقف على الخسائر الحقيقية التي نتجت عن الحريق وأنه سيتم رفع هذا التقرير إلى المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، خلال ساعات.