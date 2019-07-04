شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الجيش المصري انحاز للشعب وحمى البلاد من نشوب حرب أهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه مرت 6 سنوات على انتصار الجيش لإرادة الشعب المصري والذي حمى مصر من حرب أهلية كان يمكن لها أن تمضي في طريق صعب وطويل يدفع الشعب المصري ثمنه كاملًا.

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، أنه عندما انحاز الجيش والقائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى خيار الشعب، كان بالفعل ينحاز إلى أصل الشرعية، شرعية الشعب المصري وهو ليس بجديد على الجيش المصري وجميع المواقف التي شهدنا فيها أزمات عديدة في العصر الحديث منذ أحمد عرابي، وفي عام 1952، وفي 25 يناير، كان الجيش المصري دائما منحازا إلى الشعب.

وأضاف أن الجيش لم يهدف إلى سلطة ولكنه هدف إلى حماية خيار الدولة الوطنية، متابعا أن أي قائد جيش من الممكن أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية عندما يخلع البدلة العسكرية وهذا ما حدث في الثالث من يوليو عندما جاء خيار الشعب المصري واختار الرجل الذي انتصر لإدارته في 3 يوليو 2013.