شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بحي بولاق الدكرور بالجيزة لمدة 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن شارع ترعة عبدالعال ( 1 ) وشارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته ومنطقة المشابك لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 5/7/2019 وحتى السادسة من صباح يوم السبت الموافق 6/7/2019 وذلك بناءً على طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع ترعة عبدالعال ( 1 ) حي بولاق الدكرور والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة، الأمر الذي يتطلب تحويل خط مياه الشرب 300 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.