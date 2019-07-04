شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: العولمة جعلت الحكومات أكثر حساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ماريا فيرناندا جارسيس، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العولمة جعلت الحكومات أكثر حساسية تجاه العديد من القضايا، وعاجزة في بعض الأوقات عن تقديم خدمات للمواطنين.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها كلية اقتصاد وعلوم سياسية بالتعاون مع وزارة الخارجية، الخميس، بعنوان «العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير»، بحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، الدكتور محمود السعيد.

وألقى رئيس جامعة القاهرة كلمة، تحدث فيها عن تماثل قيم جامعة القاهرة مع القيم التي قامت عليها الأمم المتحدة.

وأكد أن جامعة القاهرة تدعم الحرية والتنوع، وترفض التطرف والعنف والإرهاب، مشددا على أن الاختلاف لا يعني العداء، وأختتم كلمته إهداء جارسيس كتاب «التفكير النقدي» وهو الكتاب الذي يدرس لطلبة الجامعة.

وأضاف أن جامعة القاهرة هي أول جامعة مدنية في مصر والوطن العربي وقامت على فكرة التنوع والتعددية والتسامح وقبول الآخر، وهي نفس الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم على قواعد حرية العقيدة وحرية الرأي وقبول الآخر، مضيفًا أن مصر هي بلد الثقافات المتعددة وهي أول دولة وطنية نشأت في التاريخ عام 3200 قبل الميلاد علي يد الملك المصري نارمر الذي وحد شمال وجنوب مصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدولة الوطنية تُعد قمة التطور السياسي، وأنه من المُلاحظ أن البشرية تشهد الآن خطرًا يتمثل في امكانية فناء البشرية نتيجة تسليح غير مسبوق على كل المستويات بكافة أنواع الأسلحة، لافتًا إلى أن بعض الدول تنظر إلى التسليح كأحد مصادر الثروة. وأضاف، لابد أن تقف في وجه هذا التسليح، لأن عدد القتلى في الحروب الآن يفوق عدد قتلى هيروشيما وناجازاكي، مؤكدًا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور فعال فيما يتعلق بالحد من التسلح.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه لابد من التفكير بطريقة تداعي المعاني، ومشيرًا إلي السيدة ماريا اسبينوزا، قائلًا: أن اسم ماريا مشتق من اسم مريم التي أهدت العالم روح السلام المتمثلة في السيد المسيح، كما أن اسم اسبينوزا هو اسم فيلسوف هولندي كتب في تطور الفكر الديني والسياسي وله كتب لها علاقة مباشرة بعمل الأمم المتحدة، ومن أهم كتبه كتاب الأخلاق الذي يتحدث فيه عن مذهب وحدة الوجود التي لا تتعارض مع التنوع، كما أن له كتاب آخر عن السياسة تناول فيه رفض التطرف والإرهاب كما أكد فيه علي الديموقراطية ومفهوم الدولة الوطنية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن العالم يجب أن يدرك أن الديموقراطية ليست نموذجًا واحدًا، بل لها ألف وجه وطريقة، حيث توجد أنظمة مختلفة ديموقراطية وعلى كل نموذج أن يحترم الآخر، لافتًا إلى أن العالم لا يمكن أن يحكمه نموذج واحد، فما يصلح لدوله قد لا يصلح لأخري، مطالبًا الأمم المتحدة بدور فعال في هذا النطاق على كافة المستويات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التطرف والإرهاب أحد أوجه النزاعات المسلحة، مؤكدًا على أهمية دور الأمم المتحدة في التنمية الشاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف وتطبيق حقوق الانسان، وموضحًا أن هدف الأمم المتحدة هو الوصول إلى سلام دائم لا يمكن أن يتحقق بدون إيقاف الدول الداعمة للإرهاب التي تتدخل في شئون الدول الأخرى عند حدودها الجغرافية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أننا بحاجة إلى استعادة أفكار الفارابي في المدينة الفاضلة وغيره من الفلاسفة مثل جون رولز الذين تحدثوا عن مبادئ العدالة والتنوع، وغيرها من الأفكار البناءة والهامة للنهوض بالأمم، مشيرًا إلى أن هناك أفكارًا جديدة تستدعي نفسها. قائلًا: "نحن في مصر وجامعة القاهرة نؤمن بالسلام والتسامح وقبول الآخر ونرفض الإرهاب والتطرف وتدخل بعض الدول الأخرى". مؤكدًا أن دورنا في مكافحة الإرهاب والتطرف لن يتم دون تغيير طريقة تفكير الناس التي قد تقود إلى الدمار، ويجب أن نؤمن بالتنوع وأن يفكر الناس بطريقة نقدية.

وِأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الدولة الوطنية في مصر تؤمن بقيم التنوع والحرية والسلام والتنمية الشاملة، وهي مرحلة هامة لمصر والعالم العربي للدخول في عصر جديد ومحاربة الارهاب حيث أن مصر هي نقطة التقاء العالم أجمع بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ.

وأشادت ماريا فيرناندا جارسيس، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن عدد الإناث من طلبة جامعة القاهرة أكبر من عدد الذكور، مشددة على ضرورة تمكين المرأة، وإعطاؤها مجال القيادة، وقالت إن جامعة القاهرة من أعرق جامعات العالم، لافته إلى أنها كان لها دور في إبراز الشخصية المصرية وتشكيل الوعي المصري.

وأضافت جارسيس أن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، مشيدة بدور مصر في حفظ السلام والأمن الدوليين، لافته إلى أن مصر تولت مقعد في مجلس الأمن لخمس مرات.

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وحول النظام الدولي ودور الأمم المتحدة قالت جارسيس «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي برلمان الإنسانية، ومنصة للحوار العالمي».

وأضافت جارسيس، أنه على مدار العقود السبعة الماضية، وفرت الأمم المتحدة إطارًا قانونيا وقواعد دولية في كل المجالات، بدءًا من تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتنظيم الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، واعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ.

واستعرضت جارسيس أبرز التحديات التي تواجه النظام الدولي، مؤكدة على أن العالم يحتاج إلى تكثيف التعاون من أي وقت مضي.

ولخصت جارسيس التحديات التي تواجه النظام الدولي، في أربع نقاط، أولها التغير المناخي، مشددة على أن العالم في تحدي كبير لإنقاذ الكوكب قبل فوات الأون، مؤكدة على ضرورة استخدام كافة الوسائل لإنقاذ التكنولوجية والعلمية لإنقاذ الكوكب.

وأردفت: «إن الاقتصاد العالمي يتباطآ»، محذرة من أن الإجراءات الحمائية والحروب التجارية ستعرض الاقتصاد العالمي لخطر.

وتابعت جارسيس أن التحدي الثالث يتمثل في عدم المساواة الاقتصادية وعدم عدالة توزيع الثروات في العالم، لافته إلى أن هناك شخص بين كل عشرة يعاني من فقر متقع.

وأكدت ماريا اسبينوزا، أن منظمة الأمم المتحدة ضد سياسات التهجير وتهميش بعض الطبقات والفئات في المجتمع، كما أن المنظمة تسعى إلى تعديل تلك السياسات عبر برامجها، مطالبةً بضرورة الاهتمام بنشر التكنولوجيا ومفاهيمها بين طلاب الجامعات.

وأكدت جارسيس، أنه رغم كل التحديات إلا أن التعاون بين الدول مازال فعال، مشيرة إلى أن العديد من الدول لا تعتبر أن التعاون الدولي انتهاك للسيادة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الفجوات في النظام الدولي، مشددة على ضرورة تمثيل الشعوب الأفريقية في المؤسسات الدولية، للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات الدولية، مشددة على ضرورة تقاسم الأعباء بين الدول العالم المتقدمة والنامية، مشيرة أن الدول النامية تستضيف، أكثر من 80 ٪، من اللاجئين حول العالم.

كما أكدت على أهمية تمثيل فاعلين جدد في النظام الدولي، كالبرلمانيين والحكومة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار.

وأضافت اسبينوزا، أن العالم يواجه مشاكل كبيرة في التغيرات المناخية، وأنه على الرغم من حداثة التكنولوجيا التي يمتلكها العالم حاليًا، إلا أنه غير قادر على مواجهة التلوث، موضحةً أهم التحديات التي تواجه النظام الدولي وعلى رأسها خطر الإرهاب.

وأشارت ماريا اسبينوزا، إلى أن الأمم المتحدة كان لها دورا كبيرا في الحد من الأسلحة الكيماوية ودعم السلام على المستوى العالمي. وقالت إن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من عدم وجود بيئة نظيفة، موضحةً أن هناك فئة كبيرة من المهمشين في المجتمع يتم تجاهلهم بنسبة كبيرة، قائلة: «من المفروض أن تعمل دول العالم المختلفة على هذه القضايا المهمة».

وشكرت ماريا اسبينوزا، جامعة القاهرة على حسن الاستضافة، مشيرةً إلى أن جامعة القاهرة أصبحت منذ تأسيسها عام 1908، منارة للتفكير الحر في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، مُشيدةً بدور جامعة القاهرة في تحقيق التنمية المُستدامة والمشروعات البيئية بمصر من خلال البحوث المتطورة، وأكدت على أهمية قيم التعايش السلمي والتنوع ومحاربة الإرهاب، ومبديةً سعادتها بوجود عدد طالبات أكبر من الطلبة ضمن الحضور، مؤكدةً على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الأمم.

واختتمت فاعليات المحاضرة بحفل إفطار تحدثت فيه رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مجموعة من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حول دور الشباب في التنمية وطرحوا أسئلة حول مستقبل النظام الدولي.

يذكر أن جارسيس هي اول إمراه في الإكوادور تتولي منصب السفير الدائم بالأمم المتحدة، علاوة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت في يونيو من العام الماضي، وزيرة الخارجية الإكوادورية غارسيس، رئيسة لدورتها 73 لتكون رابع امرأة تشغل هذا المنصب في الأمم المتحدة.