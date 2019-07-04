مصر | عودة الحركة المرورية أمام كارفور العبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الحركة المرورية أمام كارفور العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت حركة المرور إلى طريق العبور بعدما صدمت سيارة مسرعة سيدة أثناء عبورها الطريق، أمام كارفور.

تعود الواقعة عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بإصابة سيدة نتيجة لاصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق، بعد محاولة تلك السيارة تفادى أخرى، وعلى الفور قامت قوات الأمن بفروض كردون أمني لمعاينة الحادث، وتم فتح الطريق مرة أخرى، وجارى الآن تفريغ الكاميرات لمعرفة هوية السيارة المتسببة فى الحادث.