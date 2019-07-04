مصر | تشريح جثة موظف أطلق النار على نفسه بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة موظف أطلق النار على نفسه بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة موظف أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بمنطقة حدائق القبة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسباب وحدوثها والوقوف على ملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى داخل إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف مصاب بطلق نارى.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتوفى انتحر بإطلاق النار على نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.