مصر | ننشر تفاصيل سقوط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل سقوط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل القبض على تاجر خردة بمنطقة الهرم، وتبين أنه هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية بمحافظة الإسكندرية، وحضر إلى محافظة الجيزة، للاختباء، والهروب من ملاحقة الشرطة له.

وأضافت التحريات أن المتهم، أخذ يتنقل بين الشقق المفروشة بمحافظة الجيزة، لصعوبة الوصول إليه، مشيرة إلى أن معلومات وردت لأحد ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من أسقطته وساعدت الأجهزة الأمنية في القبض عليه.

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كان نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، مفادها بتواجد محمود.س، 40 سنة، تاجر خردة، هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية بمحافظة الإسكندرية.

وبالإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعد اللواء محمد الألفى نائب مدير مباحث الجيزة، مأمورية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وتمكن الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم من القبض عليه وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.