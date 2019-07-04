مصر | السيطرة على حريق شب بشركة أدوية في الهرم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب بشركة أدوية بمنطقة كعابيش بنطاق قسم شرطة الهرم، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بشركة أدوية بمنطقة كعابيش دائر قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.