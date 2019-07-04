مصر | "النيران في الدور العاشر".. السيطرة على حريق بفندق شهير في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيران في الدور العاشر".. السيطرة على حريق بفندق شهير في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب بفندق شهير بمنطقة المهندسين، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بوحدة التكييف بالطابق العاشر بالفندق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لموقع نشوب حريق بفندق شهير بمنطقة المهندسين، للمساعدة في محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة بإندلاع النيران بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العجوزة برئاسة الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.