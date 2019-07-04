مصر | حبس علا القرضاوي 15 يومًا في قضية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس علا القرضاوي 15 يومًا في قضية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معها في قضية جديدة لها حيث تواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها .

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة بناءا على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره قررت اخلاء سبيل علا القرضاوى لاتهامها بتمويل الإرهاب بتدابير احترازية على ان تقدم نفسها للقسم التابع لها ثلاث ايام فى الاسبوع.