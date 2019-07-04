أخبار مصر | "محمود عزت فين؟".. الجماعة الإرهابية تنكر وأسرة المتوفي تفضحهم وتبلغ الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محمود عزت فين؟".. الجماعة الإرهابية تنكر وأسرة المتوفي تفضحهم وتبلغ الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج تحت عنوان "محمود عزت فين"، مطالبين بالكشف عن مكان تواجد جثة القيادي بالجماعة الإرهابية، محمود عزت.

وقال أحد النشطاء، إن محمود عزت توفي، والشرطة التركية تبحث عن الجثة، وتساءل آخر عن لماذا تنكر الجماعة الإرهابية وفاته، وأن أسرة عزت، أبلغت الشرطة التركية عن اختفاء جثته، مطالبين بمعرفة من وراء مايحدث.