أخبار مصر | بعد إعلان انقطاع الخدمة عن مناطق بالجيزة غدًا.. كيف تحصل على المياه في فترة الانقطاع؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان انقطاع الخدمة عن مناطق بالجيزة غدًا.. كيف تحصل على المياه في فترة الانقطاع؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات لتبدأ من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت، وذلك بسبب أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 من ضمن محولات المرافق التي تجري لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف لتطوير شارع ترعة عبد العال بحي بولاق.

كما أعلنت الشركة عن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى " شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته، منطقة المشابك".

ومن جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشات الحكومية والخاصة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطني.