أخبار مصر | 'الإعلاميين' تعقد جلسة لأداء القسم المهني للأعضاء الجدد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تعقد جلسة لأداء القسم المهني للأعضاء الجدد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نقابة الإعلاميين، مساء اليوم، جلسة لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتي.

وعقب الجلسة حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين؛ وذلك للرد على استفسارات الأعضاء، وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهي: "لجنة التثقيف والتدريب، لجنة تقييم أداء الإعلام الرياضي"، واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين.

وكانت شكلت النقابة لجنة الخدمات الاجتماعية، والتي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا، منها رحلات حج وعمرة ومصايف، كما سيتم عرض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.