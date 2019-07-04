أخبار مصر | عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (الموعد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (الموعد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن شارع ترعة عبد العال 1 وشارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته ومنطقة المشابك لمدة 8 ساعات.

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك بناءا على طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة عبد العال ( 1 ) حى بولاق الدكرور والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة، الأمر الذى يتطلب تحويل خط مياه الشرب 300 مم.

وناشدت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.