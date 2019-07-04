أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لهدم المدابغ بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لهدم المدابغ بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة لتنفيذ إزالات بمنطقة المدابغ بحي مصر القديمة.

وأكد نائب المحافظ أنه تم استخدام 15 حفارا و100 عامل و3 لودر في حملة إزالة المدابغ، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تلك الإزالات فى الفتــرة المحــددة؛ لإخلاء منطقــة المــدابغ تمهيدا لتطويرها وجارى المتابعة، لنقلها لمدينة الروبيكي الصناعية.

ورافق نائب المحافظ حكمدار العاصمة ونائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ومساعد الفرقة ومدير شرطة المرافق لقطاع الجنوب ورئيس حي مصر القديمة ومسئولي الحي.