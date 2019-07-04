أخبار مصر | سامح عاشور يخاطب محافظ الأقصر بشأن محامي أرمنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يخاطب محافظ الأقصر بشأن محامي أرمنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بشأن تعسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت مع أحد الأساتذة المحامين، في أثناء تأديته لعمله، مؤكدا رفضه، شكلا ومضمونا، ما تعرض له الزميل، مطالبا باتخاذ اللازم، تحقيقا للقانون، وحفظا لرسالة المحاماة والمحامين.

كان إبراهيم محمد رشوان، المحامي بالأقصر، قد تقدم، اليوم الخميس، بشكوى إلى محافظ الأقصر ضد عبدالله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة، لما بدر منه من سلوك سيئ تجاهه في أثناء ممارسة عمله.

وقد جاء في المذكرة، التي حملت شكاية الأستاذ المحامي ضد رئيس الوحدة المحلية، ما تعرض له الأول من الثاني من ارتكاب أفعال تمثل التعدي على محام، في أثناء أداء وظيفته.