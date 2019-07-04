شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزبكستان لبحث تعزيز التعاون الديني بين الجانبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، وفدًا من مركز دراسة وتحليل الأوضاع الاجتماعية والدينية للجنة الشؤون الدينية بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأوزبكستان.

من جانبه، أكد مفتي الجمهورية عمق العلاقات بين أوزبكستان ومصر على كل المستويات، خاصة الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي كنقطة الانطلاق لمزيد من التعاون الديني بين دار الإفتاء وأوزبكستان.

وتحدث المفتي عن أهمية مراحل إنتاج الفتوى الرصينة التي تعالج مشكلات المجتمعات والناس، والتي تعتمد بشكل كبير على إعداد وتدريب وتأهيل المفتين.

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وأشار إلى أن الدار تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المفتين عبر البرامج التدريبية المتنوعة التي تصل مدة التدريب فيها إلى 3 سنوات نظريًّا وعمليًّا، ويتم التدريس فيها لكل العلوم الشرعية والإفتائية، وكذلك العلوم المساعدة، مثل علم النفس والاجتماع وإدارة المؤسسات الإفتائية وغيرها.

وأضاف المفتي أن دار الإفتاء اهتمت كذلك بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، حيث أنشأت مرصدًا للفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة عام 2014 يعنى برصد وتفنيد الفتاوى والفكر المتطرف وإصدار التقارير التي تقوم تفكيك هذا الفكر المنحرف وتصحيحه.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كل أشكال الدعم إلى المسلمين في أوزبكستان، خاصة في مجال تدريب المفتين ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، عبَّر أفراد الوفد عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون الديني والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف وإعداد المفتين من أوزبكستان.