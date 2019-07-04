شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 89 ألفًا و287 امرأة في محافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المفحوصات في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة»، بلغ 89 ألفًا و287 امرأة منذ انطلاق المبادرة يوم 1 يوليو الجاري، وحتى ظهر اليوم، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 9 محافظات، هي: «بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط» كمرحلة أولى للمبادرة.

وأوضحت الوزيرة أن اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية شهد إقبالا كثيفا من المترددات، حيث تم فحص 30 ألفًا و877 امرأة في اليوم الرابع للمبادرة ضمن إجمالي ما تم فحصهم، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

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وأضافت أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتغطي محافظات «القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء والبحر الأحمر»، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطي محافظات «الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا والوادي الجديد».

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحًا أن إجمالي عدد الفرق الطبية في المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقًا ويشمل كل فريق ٤ أفراد يتمثل في ٢ تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، كما تم تحديد عدد 1023 منشأة صحية للمشاركة في المبادرة بمحافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بأماكن المسح، أشار مجاهد إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، والذي يتضمن أيضًا معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وأوضح مجاهد أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.