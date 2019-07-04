«الوطنية للتدريب»: تخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة ببورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، والذي يهدف إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيًا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وذلك بقرية النورس في بورسعيد.

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وبحسب بيان للأكاديمية؛ فإن التدريب «جاء إيمانًا من الأكاديمية الوطنية بالتغيير وأن نهضة الحكومة لا تأتي إلا عن طريق العاملين بها بعد تسليحهم بمهارات الإدارة لإحداث أثر فاعل في أداء الهيئات الحكومية وتحويلها لمؤسسات مؤثرة وداعمة، فقامت الأكاديمية بإعداد البرنامج، وذلك إيمانًا منها بدورها في إعداد الكوادر البشرية في المستويات التنفيذية ورفع كفاءتهم الوظيفية في إدارة العمل وإنجازه على أفضل نحو حتى يصل إلى أفضل نتائج ممكنة ووصولهم إلى المستوى العالمي».

وتستمر الدراسة بكل دورة في البرنامج ١٠ أيام، يتدرب فيها الموظف على الإتيكيت «أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام» والتعامل مع الجمهور، ومهارات التواصل الفعال والتثقيف المالي لغير الشماليين والتحول الرقمي وإدارة المشروعات، ومهارات العمل في الفريق، والابتكار والتفكير الإبداعي وإدارة المعرفة وقانون المحليات، وقانون الخدمة المدنية ومكافحة الفساد.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط

الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط

الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط

الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط