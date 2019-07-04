شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة المفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد لـ«ورش التبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، جولة تفقدية مفاجئة، الخميس، بورش الهيئة بالتبين، حيث تفقد فيها أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضائع والجرارات، بحضور نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني.

وصرح المهندس أشرف رسلان بأن الزيارة هدفت إلى تفقد مراحل عمرة وصيانة الجرارات وعربات البضائع ومتابعة التزام العاملين بتطبيق معايير ونظم السلامة في كافة العمليات التي تتم بالورش وتبني مفهوم الأداء السليم من أول مرة بتطبيق نظام ادارة الجودة وعدم الخطأ وذلك للحصول على عربات وجرارات آمنة تكسب ثقة المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة بأن الهيئة ملتزمة بإحداث تطوير شامل ومستمر للبنية التحتية والمعدات بالورشة لتعظيم انتاجيتها وخلق بيئة عمل محفزة على استثمار طاقات العاملين.

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وتفقد رسلان أقسام الورشة لمراجعة عمليات عمرة ودوري العربات والجرارات والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية لضمان الحد من مخاطر خروج الجرارات والعربات بدون التأكد من تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن كاملة طبقًا للائحة سلامة التشغيل بالهيئة، ووجه بإنشاء ملف كامل لكل جرار بعد الاصلاح والتجهيز لمتابعة عوارض كل جرار بشكل يومي بما يضمن الاستفادة من الأخطاء وتصويبها أول بأول.

وجدير بالذكر أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع مشترك لتأهيل عدد ٨١ جرار GE بورش التبين وجاري حاليا تأهيل ورفع كفاءة عدد ٢ جرار منتظر نهوهم في النصف الثاني من هذا الشهر.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تفعيل الخطط الأمنية وتطبيق خطط الحماية المدنية ومراجعة خطوط وطفايات الحريق وخطة الاخلاء وعمل تجارب للتأكد من صلاحيتها.

واختتم المهندس أشرف رسلان جولته بلقائه العاملين، معربًا عن ثقته في أدائهم وولائهم للهيئة، مؤكدًا أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ برامج تدريبية تؤدي إلى تنمية مهاراتهم ورفع مستوي كفاءتهم العملية والعلمية ومن ثم الإنتاجية وذلك في إطار نظام متطور لإدارة الجهد البشري للوصول إلى تحقيق نتائج ذات قيمة.