شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة والسياحة والإسكان في مؤتمر «رؤية مصر 2030 بين الواقع والمأمول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط مؤتمره السنوي الأول بالقاهرة بعنوان «رؤية 2030 بين الواقع والمأمول» تحت شعار «القاهرة والرياض شركاء نحو شرق أوسط أوروبي جديد»، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، يومي 27 و28 يوليو 2019 بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الوطن العربي.

يناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة الخاصة برؤية 2030 والتي تتبناها مصر والمملكة السعودية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى محور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقطاعات العقارية والمصرفية والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على مسار التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والتعليم، كما يناقش قضايا الشباب وثقافة التعايش، فضلًا عن دور الإعلام وتشكيل الصورة الذهنية وصناعة الوعي ومجابهة التطرف.

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وتتضمن محاور أخرى من بينها دور المرأة كشريك أساسي في التنمية والقطاع المصرفي ودوره في التنمية المستدامة، فضلًا عن السياحة المستدامة بين الفرص والتحديات والاقتصاد الأخضر ومستقبل التنمية.

وأكد المركز، في بيان، مشاركة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بقضايا الشرق الأوسط لتبادل الرؤى حول الرؤية المشتركة بين مصر والسعودية وستتم مراجعة البحوث المقدمة من خلال لجنة علمية أكاديمية برئاسة دكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، جامعة عين شمس، وكل من الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، والدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للدراسات، والدكتورة دينا محسن، والدكتور مسعد عويس، وزير الشباب الأسبق، والدكتور نبيل العتوم، أستاذ العلوم السياسية بالأردن، والدكتور محمد عبدالفضيل، الأستاذ بجامعة الأزهر، كما يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والسياسيين بالوطن العربي، بينهم كوثر الأربش، عضو مجلس الشورى السعودي، ووفد من جامعة نايف للعلوم الأمنية بالسعودية.

ويدير المؤتمر الدكتور هشام البقلي، المدير التنفيذي لمركز سلمان زايد للدراسات.