شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تأجيل توقيع 8 عقود لإنشاء مناطق لوجستية حتى يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه تم تأجيل توقيع 8 عقود مع المستثمرين، لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريين وخليجيون، إلى يوم الأحد المقبل، والذى كان مقرر توقيعه اليوم الخميس بمجلس الوزراء.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال انشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم.

وأكدت الوزارة على أنه يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضى، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجارى، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين فى مجال التجارة.