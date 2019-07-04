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نقابة البيطريين تعلن حصول الدفعة 22 من أعضائها على تراخيص معامل التحاليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إنتهاء لجنة التحاليل الطبية، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى، من 63 ترخيص معامل التحاليل الطبية لأعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن تلك الدفعة هى رقم 22.

وأكد العامرى، أن ذلك يأتى تفعيلا للإتفاق المُبرم بين النقابة ووزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، على استمرار دعم النقابة لأعضائها فى كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.

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