شكرا لقرائتكم خبر عن قبقاب ومكحلة وإبريق وكانون.. آخر ما تبقى من حدوتة ريا وسكينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما نجد في المقاهي صور محمد صلاح أو لاعبي الأهلي والزمالك، ولكن هنا في حي اللبان بالإسكندرية، معقل أسطورة ريا وسكينة الوضع مختلف، ستجد هنا أغرب مقهى في مصر.. للتعرف على القصة ومشاهدة الفيديو عبر الرابط.

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