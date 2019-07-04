شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبى لـ"الخليج 365": غارة جوية لمليشيات حكومة الوفاق على مدينة ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت طائرات المليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني بعض المناطق فى مدينة مدينة ترهونة غربى البلاد، اليوم الخميس، وذلك بسبب تأييد المدينة لعملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس. وقال مصدر ليبى لـ"الخليج 365" إن المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق شنت غارات جوية على بعض المواقع فى مدينة ترهونة. واستهدفت المليشيات المسلحة فى طرابلس، أمس الأربعاء، عدد من المدنيين فى منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية. Advertisements وأكد الإعلام الحربى الليبى سقوط عدد من الضحايا جراء القصف العشوائى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.

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