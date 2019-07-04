شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن الدعم.. قيمته 328 مليار جنيه بالموازنة الجديدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ترشيد الدعم خطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصرى، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتى ذلك بالتوازى مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وحماية الأسر محدودة الدخل. Advertisements ويستعرض فيديو بعض الحقائق عن الدعم، حيث بلغت قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه، كالتالى: 149 مليار جنيه للدعم السلعى، ودعم النقل بـ3.5 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحى بـ2 مليار جنيه، ودعم المعاشات والمزايا الاجتماعية بـ124 مليار، ودعم مجالات التنمية بـ5 مليارات جنيه، ودعم الأنشطة الاقتصادية بـ12 مليار جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقائق لا تعرفها عن الدعم.. قيمته 328 مليار جنيه بالموازنة الجديدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.