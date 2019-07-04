شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تصل الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس المقبل، ويتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين لليوم الثالث على التوالى ضمن مقررا تشهر يوليو 2019 من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.