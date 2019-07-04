شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6 .. مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مصر تتفوق على تركيا و إسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

إخلاء طائرة من الركاب فى جزر الكنارى بعد ترك طفل رسالة "هناك قنبلة".. فيديو

تسببت مزحة "بريئة" من طفل يبلغ من العمر 11 عاما بذعر هائل بين ركاب طائرة فى جزر الكنارى، ما دفع إلى إخلائها فورا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة الديلى ميل البريطانية.

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش بعدد الطائرات الهجومية

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، أن مصر والسعودية تعدان من أكبر الجيوش فى العالم بعدد الطائرات الهجومية.

جرائم حرب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.. فيديو يفضح جرائم مليشيات طرابلس

تداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الخميس، مقطع فيديو يبرز جرائم المليشيات المسلحة فى طرابلس، وذلك خلال محاولتها انتزاع اعترافات تحت التعذيب من أحد عناصر القوات المساندة للجيش الليبى.

التعليم تعدل جدول امتحانات الدور الثانى لأولى ثانوى لتبدأ 21 يوليو الجارى

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، قررت عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، بداية من يوم الأحد 21 يوليو 2019 وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019

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شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، كلمة الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، حيث استهل كلمته بتوجيه الشكر لوزراء الخارجية والمالية بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى على إسهاماتهم المقدرة وجهودهم الحثيثة من أجل دفع العمل الأفريقى المشترك، معرباً عن خالص التقدير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه وأعضاء المفوضية على جهودهم الكبيرة واضطلاعهم بتنفيذ تكليفات الدول الأعضاء وتقديم المشورة لهم.

لماذا لم يلحن عبد الوهاب لسعاد محمد وقال عنها "قضت على أغنية أنا هويت"؟

صوتها ينقلك إلى عالم أخر بما يحمله من صفات وقدرات لم تتوافر لغيره ، خليط من الرقة والعذوبة والقوة والجمال ، تشعر أنك تحلق فى السماء حين تسمعها تشدو بأروع الأغانى والألحان فى فيلم الشيماء ، يهتز قلبك مع طبقات صوتها وهى تردد " يامحمد " أو حين يبكى هذا الصوت فى أغنية و"اجريحاه" ، ويرقص القلب فرحأ حين تغنى " طلع البد علينا ومن النور ارتوينا"، تشعر أنه لا يمكن لأحد أن يفوق عليها حين تسمعها تغنى "أنا هويت" ، وتشعر بالحنين ولوعة الفراق حين تسمعها تردد " وحشتنى عدد نجوم السما".

شاهد ..الرئيس الروسى بوتين يتبادل الهدايا التذكارية مع بابا الفاتيكان

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا التذكارية مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى الفاتيكان اليوم.

مصر فى التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا 2021

جاء منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون فى شهر يونيو من نفس العام.

الداخلية: فتح ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 12 ظهرا وغلقه 8 مساءً

أهابت وزاره الداخلية بالجماهير المصرية الالتزام باجراءات دخول ستاد القاهرة الدولى لمشاهدة مباراة دور الـ ١٦ من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبى مصر وجنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، خاصة أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى خروج المباراة بالشكل الذى يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.

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كاريكاتير "التايمز" ينتقد اقتراح بوريس جونسون بوقف ضرائب "الخطيئة"

انتقدت صحيفة "التايمز" فى كاريكاتير عددها الصادر اليوم مقترح بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء البريطانية، بمراجعة ضرائب "الخطئية"، التى تشمل فرض رسوم على التبغ والكحول والسكر.

الحبس 3 سنوات لـ"شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" لاتهامها بممارسة الدعارة

قضت منذ قليل محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لإتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة.

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حقائق لا تعرفها عن الدعم.. قيمته 328 مليار جنيه بالموازنة الجديدة (فيديو)

يعد ترشيد الدعم خطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصرى، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتى ذلك بالتوازى مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وحماية الأسر محدودة الدخل.

"الوزراء": مد مهلة إجراءات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الخدمية 4 أشهر

وافق مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة

مع انطلاق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات، التى يتم فيها تشغيل المنظومة الجديدة تجريبيا أصبح للمواطن وللأسرة بأكملها حق العلاج الكامل بدون حد أقصى من الرعاية الطبية.

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

رصد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

ضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

"صحتك أمانة" شعار التأمين الصحى الجديد للاطمئنان على 920 ألف مواطن ببورسعيد.. المنظومة تمنح المواطنين 4 مميزات أبرزها الجودة.. الصحة: زحام على التسجيل فى رابع أيام التطبيق.. وتؤكد: العلاج خلال 24 ساعة

بشعار "صحتك أمانة" أطلقت الحكومة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد لــ 3 أسباب الأول توفير التغطية التأمينة على الصحة مدى الحياة والثانى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها سريعا حفاظا على صحة المنتفعين والثالث رعاية غير القادرين إلزاميا مع تحمل تكلفة رعايتهم صحيا.