شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: فتح باب ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا من الساعة 12 ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية فتح باب ستاد القاهرة لدخول مشجعى مباراة مصر وجنوب إفريقيا، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الـ8 مساءً، مؤكدة أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة لضمان أمن وراحة الجماهير لمشاهدة المباراة.

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