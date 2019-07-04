شكرا لقرائتكم خبر عن وقعوا فى بعض.. قنوات الإخوان تهاجم السلفيين: "ملكمش شعبية وبرهامى خائن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وقعوا فى بعض".. هذا ما أظهرته إحدى الحلقات بقنوات الإخوان عن حجم الخلافات بين التنظيم والتيار السلفى، حيث خصصت قناة الشرق الإخوانية، إحدى حلقاتها للهجوم على حزب النور والدعوة السلفية التى يتزعمها ياسر برهامى.

ووصف محمد الصغير، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى تركيا خلال الحلقة ياسر برهامى بالخائن والذى لا يعرف شئ عن السلفية، معترفا بأن حزب النور ليس له شعبية على الأرض، وأن من دعم السلفيين بعد 25 يناير 2011 كانت الجماعة الإسلامية.

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كما اعترف محمد الصغير خلال الحلقة بأن نسبة كبرة من قواعد التيار السلفى ذو ميول إخوانية، وأن حزب النور خسر الغالبية العظمى من أتباعه.