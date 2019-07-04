شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 89 ألف و287 سيدة ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد المفحوصات فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار: "100 مليون صحة"، بلغ 89 ألف و 287 امرأة منذ إنطلاق المبادرة يوم 1يوليو الجارى، وحتى ظهر اليوم، والتى انطلقت مرحلتها الأولى فى 9 محافظات وهى:"بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.

وشهد اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية اقبالا كثيفا من المترددات، حيث تم فحص 30 ألف و 877 امرأة فى اليوم الرابع للمبادرة ضمن إجمالى ماتم فحصهم، مشيرا إلى ان المبادرة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكرلتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

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وتستمر المرحلة الأولى على مدار شهرى يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالى 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتغطى محافظات "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء و البحر الأحمر"، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطي محافظات "الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا والوادى الجديد".

وتم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملى على أيدى عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحاً أن إجمالى عدد الفرق الطبية فى المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقاً ويشمل كل فريق ٤ أفراد يتمثل فى ٢ تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، كما تم تحديد عدد 1023 منشأة صحية للمشاركة فى المبادرة في محافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بأماكن المسح يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، الذى يتضمن أيضاً معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وأوضح مجاهد أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.