10 قرارات بالموازنة الجديدة لتحسين الحالة المالية للمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية كل سنة مالية جديدة، تأخذ الدولة خطوات كبيرة جداً لتحسين الحالة المالية للمواطن، ونعرض أبرز الخطوات فى موازنة العام المال الجارى 2019 - 2020 وهى: 1- زيادة الدعم على بطاقات التموين بنسبة 140% 2- زيادة موازنة الأجور 30.5 فى الموازنة الجديدة 3- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه 4- صرف 150 جنيه علاوة استثنائية لكل العاملين 5- صرف علاوة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيه Advertisements 6- دعم إطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة وسداد الأموال المستحقة للتأمينات 7- رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 إلى 900 جنيه شهرياً 8- زيادة الاستثمارات الممولة من الدولة بنسبة 40% 9- إقرار علاوات استثنائية لزيادة الدعم النقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة. 10- زيادة الدعم على بطاقات التموين بنسبة 140%

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