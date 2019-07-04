شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار فى الأحوال الجوية تشهده البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، تزامنا مع "الويك إند" وأول أيام الأسبوع المقبل، والذى يوافق أيضا موعد مباراة المنتخب المصرى مع جنوب إفريقيا ببطولة الأمم الإفريقية 2019، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التى تزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو .

وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتى جاءت كما يلى :

1- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

2- الطقس سيكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

3- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

5- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

6- تنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

Advertisements

7- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات.

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.