"الزراعة": ضبط 2.9 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الخميس، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 2 طن و909 كجم في 17 محافظة.

وتمثلت الكميات المضبوطة، في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "القاهرة، دمياط، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد".

حررت إدارة التفتيش بالخمات البيطرية، 89 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ووجهت الوزارة، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المصانع ومراكز تخزين وتداول تلك المنتجات حرصا على صحة المواطنين.