لتهديده حياة المواطنين.. بدء إزالة عقار من 12 طابقًا بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، البدء في أعمال إزالة العقار رقم 1 شارع الوحدة تقاكع شارع التل بحي دار السلام والمكونة من دور أرضي و11 دورًا علويًا، مؤكدًا أنه مقام دون ترخيص، وذلك بعد إخلاؤه من السكان حفاظًا على أرواحهم نتيجة لحدوث ميل في المبنى.

وكان نائب المحافظ، في وقت سابق، وجه بمعاينة العقار من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي أوصت بإخلاء العقار، وعلى الفور بدأ العميد طارق اليمني، رئيس حي دار السلام، بمرافقة قوات الشرطة برئاسة مأمور قسم دار السلام ومسؤلي الحــي، في تنفيذ إزالة العقار.