البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: تمويل منظومة النقل الجديدة في 4 محافظات مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وحسب بيان، اليوم، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، وجهودها لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات.

ورحب وزير التنمية المحلية، بمبادرة المدن الخضراء التي يقوم البنك الأوروبي بتنفيذها في عدد من المدن المصرية.

وأشاد يروجن ريجتيريك، بمستوى التعاون القائم خلال الفترة الحالية مع وزارة التنمية المحلية، وخاصة في مشروع تطهير مصرف كتشنر والذي يبلغ تمويله بمبلغ 79 مليون يورو والذي سيعود بالنفع على 180 قرية بـ3 محافظات هي (الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية).

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وبحث المجتمعون، الخطوات القادمة نحو إنشاء وحدتين مركزيتين للمشروع بمقر وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية بالإضافة إلى الوحدتين القائمتين حاليًا في كفر الشيخ والغربية، والخطوات الجارية لاختيار استشاري للمشروع والإجراءات الخاصة بالتمويل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة التي ستشرف عليها الوزارة.

وأكد يروجان ريجتيريك، أن البنك سيقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لضمان نجاح المشروع، فضلًا عن عرض الأهداف الخاصة للبنك من إنشاء المدن الخضراء وتمويل تحويل منظومة النقل والبنية التحتية بما يتناسب مع مفهوم المدن الخضراء، والذي يعد أحد الأهداف التي يعمل عليها البنك حيث سيتم التركيز على 4 محافظات مصرية هي (القاهرة - الإسكندرية - أسوان - بورسعيد).

كما أكد الوزير، حرصه على نجاح هذه المبادرة التي تتلاقى مع أهداف وزارة التنمية المحلية والدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى إنشاء عدد من المدن المصرية الجديدة والتي تراعي تلك المبادرات التي يطلقها البنك.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمامه بالاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التي سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التي ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.