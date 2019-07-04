من أوروبا وكندا والولايات المتحدة.. "قومي حقوق الإنسان" يستقبل وفد شبابي عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من برنامج الزمالة في مصر والذي تنظمه إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية، حيث ضم مجموعة من القيادات الشابة من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وأكد محمد فايق، رئيس المجلس، في بيان، اليوم، أهمية انخراط الشباب في عملية الحوار وتصحيح الصور النمطية لحالة حقوق الإنسان في مصر لدى الرأي العام الغربي، مشددًا على أن الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية وقدرة على التغيير في المجتمعات في كافة ميادين الحياة.

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واستعرض السفير محمود كارم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة العلاقات الدولية، دور المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، موضحًا إسهامات المجلس منذ نشأته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث أن المجلس حاصل على التصنيف A

وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم أعضاء الوفد، الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على الاستقبال، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان.