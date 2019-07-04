المرافعة تؤجل محاكمة 24 متهمًا في "التخابر مع حماس" لـ11 يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 11 يوليو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجدد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من: محمد خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي السيد، محمود عزت، متولي صلاح الدين عبد المقصود، عمار السيد البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، سندس شلبي، أبو بكر حمدي، أحمد محمد الحكيم، رضا فهمي خليل، محمد أسامة محمد العقيد، حسين القزاز، عماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.