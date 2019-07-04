محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا اندلع في شركة أدوية بمنطقة الهرم. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مقر شركة بمنطقة "كعابيش". دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق بمساعدة الأهالي. ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بشركة أدوية في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.